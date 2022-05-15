Существует такой вид транспорта как мотоцикл с коляской. Есть также мотоцикл без коляски. Третий вид попадается совсем редко, но тоже бывает: коляска без мотоцикла.

Боковые прицепы к мотоциклам, популярные во времена наших отцов и дедов, в XXI веке вышли в отставку. Мощные байки, к которым цепляли коляску, перешли в разряд снарядов для развлечений, а тяжести и негабарит вчерашние мотоциклисты начали перевозить на пикапах.

Некоторые мотоциклетные коляски из-за своего самодостаточного дизайна так и просятся, чтобы их "поставили на ход".

Следующие лет двадцать о колясках от мотоциклов забыли, но на металл переплавили не все из них. И понемногу в кругах неспокойных умельцев-самодельщиков то там, то здесь начали рождаться фановые автомобильчики, построенные на основе мотоциклетных боковых прицепов.

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Причем в редакции ”Авто 24” есть подозрения, что создатели этих болидов вдохновлялись в первую очередь как раз таки колясками – то есть вся идея состоит в том, чтобы сделать самоходной именно коляску, а не использовать ее как кузов к заранее спроектированному авто. И число таких изделий умножается, и в целом они похожи друг на друга. До специальной гоночной серии дело пока не дошло, но успешно реализованные проекты появляются все чаще. Один из самых интересных – в материале “Авто 24”.

Автомобиль из коляски

Почитатель техники по имени Петр решил сделать почти настоящий автомобиль для своего внука. Одним из условий при этом было – машинка должна быть симпатичной снаружи, ведь речь идет о транспорте для ребенка. Поэтому хорошей идеей было взять за основу коляску ВМЗ 9.203 от мотоцикла Иж ”Юпитер-5” – она и вместительна, и весьма гармонична по дизайну, и что важно – симметрична по обе стороны (в отличие, например, от колясок “Днепров” и “Уралов”).

Этот прогулочный автомобиль конструировали под конкретного ребенка, но взрослого человека он везет с таким же успехом.

Разумеется, красный кузов ВМЗ сам по себе не может нести агрегаты хоть маленького, но автомобиля. Поэтому внутрь конструктор встроил раму из труб прямоугольного сечения 15х15 и 30х30 мм. В передней части она особенно сложна, ведь там расположена независимая подвеска передних колес и рулевое управление.

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Интересно, что подвеска собственной конструкции, хотя использует переточенные поворотные кулаки от вазовской "классики". В рулевом управлении использован реечный механизм от восьмерки и передача с помощью двухрядной цепи ГРМ. Колеса вместе с шинами позаимствовали у мотоцикла “Восход”.

Самодеятельный конструктор подошел к проектированию максимально серьезно: компромиссных инженерных решений мы здесь не увидели.

Двигатель вместе с трансмиссией поместился в багажнике "ижевской" люльки. Что касается силового агрегата, конструктор выбрал беспроигрышный вариант: китайский двигатель Lefan мощностью 7 л.с. с автоматическим центробежным сцеплением.

Мотор этот многократно проверен самодеятельными конструкторами на подобных изделиях – баги, мотоблоках, минитракторах. Он нетороплив, но отличается ровной тягой в широком диапазоне оборотов и надежностью, а детскому автомобильчику ничего другого и не нужно. Для поддержания надлежащей температуры в тесном отсеке моторчику добавили второй, наружный вентилятор. Его электропривод включается принудительно, кнопкой на приборном щитке.

Двигатель для автомобильчика выбрали хоть и тихоходный, но мощный – он развивает целых 7 л.с.

По-взрослому

Следует сказать, что автор проекта подошел к делу максимально серьезно – его произведение, несмотря на развлекательное назначение, получило полноценную панель приборов, фары и дугу безопасности над водительским местом. Кроме основной рабочей системы, есть резервная – она же стояночный тормоз, приводимый классическим рычагом под правую руку.

Благодаря подобранной главной передаче автомобиль имеет умеренную скорость, ведь для ребенка быстрая езда не нужна. С другой стороны, машина получилась тяговитой, она легко везет взрослого человека.

Несмотря на скромные размеры машины, на панели перед водителем щедрый комплект приборов и электрооборудования.

В заключение нам бы хотелось предположить, что было бы интересно собрать все подобные автомобили из мотоциклетных колясок вместе и устроить такой себе парад – сравнение конструкций. Попутно встает вопрос как-то классифицировать данный вид развлекательного транспорта. Это ведь и не родстер, и не трайк, и не карт, и не баги. Пожалуй, такой тип кузова можно было бы отнести к забытой ныне категории торпедо, но у него должна быть дверь и несколько сидений… Словом, автомобили-самоделки на базе мотоциклетных колясок все больше удивляют техническое сообщество, и, наверняка мы еще не раз о них услышим.

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