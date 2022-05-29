Квадроцикл – отличный транспорт для бездорожья, но посадка верхом нравится не всем пользователям. Да и защита от грязи и воды могла бы быть более надежной. Учитывая эти недостатки, и родился показанный здесь любительский проект.

В этой статье снова выходит на арену такой призабытый транспорт, как коляска – боковой прицеп к мотоциклу. Да, именно к мотоциклам их уже почти не цепляют, но в качестве самоходного средства они встречаются все чаще.

На этот раз у нас – коляска Velorex, такими в 1970 – 1980-е годы комплектовались великолепные чехословацкие мотоциклы Jawa 350. Точнее, в работу взяли только кузов прицепа – кстати, полностью стеклопластиковый.

Баги на основе квадроцикла и коляски Velorex 562 мотоцикла Jawa задумали как транспорт для развлекательных поездок на природу.

Если начинать описание "с нуля", автор не имел в виду создание именно самоходной коляски, как это было у других описанных нами его коллег. Парню захотелось иметь транспорт для покатушек по пересеченной местности с удовольствием и комфортом. Для этого приготовили небольшой подержанный квадроцикл и кузов – тот же пластиковый кокон от Velorex'а.

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Четыри плюс один

Творческий процесс сочетания четырехколесного и одноколесного транспорта потребовал от авторов решительности и мастерства во владении инструментом. Которым на первом этапе выступала болгарка.

Пластиковый кузов Velorex – фактически легкая оболочка, прикрывающая раму с закрепленными на ней агрегатами квадроцикла.

Прежде всего с квадроцикла сняли подвеску вместе с элементами пространственной рамы, на которую она крепилась. Пластиковый кузов коляски удалось расчленить в горизонтальной плоскости более культурно (хотя без болгарки тоже не обошлось) – спилив несколько десятков заклепок. И тогда из нижней половинки люльки вырезали несколько ненужных кусков, мешавших вмонтировать в кузов раму, созданную с использованием частей рамы квадроцикла. Колея баги получилась заметно шире той, что была у "квадрика".

Двигатель Alfa от "квадрика" имеет объем 110 куб. см, вместе с коробкой передач (4-ступенчатая "механика") он поместился в багажнике коляски – собственно там для него и есть лучшее место. Для эффективного охлаждения в подкапотном пространстве разместили вентилятор с электроприводом. Передача крутящего момента со вторичного вала МКП на ведущую ось – короткой цепью.

Двигатель, трансмиссия, аккумулятор и мельчайшие компоненты поместились в багажнике коляски. Бензобак на фото временный, владелец планирует спрятать его под капот.

Рулевое управление заимствовали у базового квадроцикла, то есть редуктора в управлении нет. Интересно, что из-за специфики чешского кузова пришлось прибегнуть к определенному усовершенствованию системы. У этой коляски нет подъемного капота для посадки пассажира, как это сделано у ижевских боковых прицепов. Чтобы водитель баги мог без особых трюков занять свое место, баранку руля пришлось сделать съемной.

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В движении

Конструктор, который по завершении работ наконец-то приобрел статус владельца, сразу позиционировал свое детище как баги. Кому баги, кому – коляска с мотором, а кому – сидячий квадроцикл, но результат получился неплохой. После ходовых испытаний и устранения выявленных мелких недостатков аппарат начал активно использовать для развлекательных поездок на природу.

Несмотря на привод только на одну заднюю ось проходимость баги получилась очень хорошей – что по грязи, что по снегу. Вероятно, причина в хорошо загруженных ведущих колесах и свойствах зубастых шин, унаследованных от квадроцикла. Не боится машина ни луж, ни неровных дорог, ни полного бездорожья.

Привод у баги только на заднюю ось, но проходимость высока через правильные шины и выгодную загрузку ведущих колес.

Словом, в целом ожидание проектанта и владельца баги-квадроцикла оправдал. Но бывалым автомобилистам известно, что тюнинг – процесс бесконечный, то наверняка этот постулат можно перенести и на построение самодельных автомобилей. Нам известно, что автор этого проекта продолжает модернизацию своего детища: установлен новый двигатель, электростартер, усовершенствовано электрооборудование. В планах – светотехника и кое-что в плане дизайна, но это уже тема другого разговора.

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