Часы названы Breitling Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 Bentley Limited Edition.

Новые часы Breitling для Bentley описываются, как переосмысление оригинальных наручных часов Breitling Premier 1940-х годов, вдохновленных Вилли Брейтлингом, внуком основателя бренда, который разработал оригинальный Premier.

Также интересно: В Украине до сих пор производят кареты и каретомобили: фото

Новые часы Breitling ограничены 25 экземплярами. Хронограф оснащен 42-миллиметровым корпусом из 18-каратного красного золота, характерными прямоугольными толкателями, золотисто-коричневым ремешком-аллигатором и прозрачной сапфировой крышкой, которая позволяет увидеть завораживающее движение маятника из 22-каратного золота.

Изюминкой новых часов является специальный калибр хронографа и механизм, который можно увидеть через зеленый циферблат, который является чествованием цвета British Racing Green, связанного с сотрудничеством Bentley-Breitling в течение 19 лет. Breitling Manufacture Calibre B21, сертифицированное COSC турбийонное движение, обеспечивает около 55 часов запаса хода и водостойкость до 100 метров.

"Эти впечатляющие часы олицетворяют нашу общую приверженность новаторскому духу, мастерству и техническому совершенствованию", – сказал Адриан Холмарк, глава и генеральный директор Bentley.

Новый хронограф Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 Bentley Limited Edition уже доступен для заказа, цены начинаются от 49 000 евро или 1,6 миллиона гривен по текущему курсу обмена.

Фото: часы Breitling Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 Bentley Limited Edition / Bentley