Годинник названий Breitling Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 Bentley Limited Edition.

Новий годинник Breitling для Bentley описується, як переосмислення оригінальних наручних годинників Breitling Premier 1940-х років, натхненних Віллі Брейтлінгом, онуком засновника бренду, який розробив оригінальний Premier.

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Новий годинник Breitling обмежений 25 екземплярами. Хронограф оснащений 42-міліметровим корпусом з 18-каратного червоного золота, характерними прямокутними штовхачами, золотисто-коричневим ремінцем-алігатором та прозорою сапфіровою кришкою, яка дозволяє побачити його заворожуючий рух маятника із 22-каратного золота.

Родзинкою нового годинника є спеціальний калібр хронографа і механізм, який можна побачити через зелений циферблат, який є вшануванням кольору British Racing Green, пов’язаного із співпрацею Bentley-Breitling протягом 19 років. Breitling Manufacture Calibre B21, сертифікований COSC турбійонний рух, забезпечує близько 55 годин запасу ходу і водостійкий до 100 метрів.

“Цей вражаючий годинник уособлює нашу спільну відданість новаторському духу, майстерності та технічному вдосконаленню”, – сказав Адріан Холмарк, голова та генеральний директор Bentley.

Новий хронограф Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 Bentley Limited Edition вже доступний для замовлення, ціни у починаються від 49 000 євро або 1,6 мільйона гривень за поточним курсом обміну.

Фото: годинник Breitling Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 Bentley Limited Edition / Bentley