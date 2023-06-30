Немецкое ателье и итальянская часовая мануфактура представили модель Submersible S Brabus eTitanio.

Ателье Brabus и Panerai выпустили дайверские часы с корпусом из титана за 52 тысяч евро. Модель Submersible S Brabus eTitanio получила скелетонизированный механизм с автоматическим подзаводом, безель из композита Carbotech, фирменную коронку с рычагом и поляризованную дату. С часами можно погружаться на глубину до 300 метров, а выйдут они ограниченным тиражом в 177 экземпляров.

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Часы Panerai Submersible S Brabus eTitanio – очередной пример сотрудничества известного немецкого ателье и часовой мануфактуры из Италии. Их корпус изготовлен из порошкового титана по технологии прямого лазерного запекания (Direct Metal Laser Sintering, DMLS). Panerai одна из немногих фирм, применяющих DMLS, при том, что у технологии множество преимуществ. Во-первых, DMLS не имеет ограничений по геометрической сложности изделий и требует минимум дальнейшей механической обработки. Во-вторых, детали получаются на 30 процентов легче, чем при использовании обычного титана.

Сердце часов – скелетонизированный механизм, разработанный в «Лаборатории идей» (Laboratorio di Idee) Panerai. Submersible S Brabus eTitanio оснащен микроротором, обеспечивающим автоматический подзавод и запас хода до 3 дней. Индикация времени второго часового пояса. Возвратным безелем из композита Carbotech. Фирменным корректирующим рычагом, а также функцией сброса показаний секундной стрелки на ноль.

Текущая дата отображается в открывшемся окне, линза которого имеет специальную поляризацию, благодаря чему видно только одно число, а сам диск даты остается прозрачным. Механизм часов состоит из 341 элемента. Баланс изготовлен из сплава Glucydur (бериллий, медь, железо), противоударная система – KIF Parechoc. Водонепроницаемость – 30 бар (300 м). Panerai Submersible S Brabus eTitanio будет выпущено в количестве 177 штук (отсылка до года основания Brabus – 1977) по цене 52 тысячи евро.