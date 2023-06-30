Німецьке ательє та італійська годинникова мануфактура представили модель Submersible S Brabus eTitanio.

Ательє Brabus і Panerai випустили дайверський годинник з корпусом з титану за 52 тисячі євро. Модель Submersible S Brabus eTitanio отримала скелетонізований механізм з автоматичним підзаводом, безель з композиту Carbotech, фірмову коронку з важелем і поляризовану дату. З годинником можна занурюватися на глибину до 300 метрів, а вийдуть вони обмеженим тиражем у 177 екземплярів.

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Годинник Panerai Submersible S Brabus eTitanio – черговий приклад співпраці відомого німецького ательє та годинникової мануфактури з Італії. Їх корпус зроблений із порошкового титану за технологією прямого лазерного запікання (Direct Metal Laser Sintering, DMLS). Panerai одна з небагатьох фірм, хто застосовує DMLS, при тому, що у технології безліч переваг. По-перше, DMLS не має обмежень щодо геометричної складності виробів і вимагає мінімум подальшої механічної обробки. По-друге, деталі виходять на 30 відсотків легше, ніж під час використання звичайного титану.

Серце годинника — скелетонізований механізм, розроблений у «Лабораторії ідей» (Laboratorio di Idee) Panerai. Submersible S Brabus eTitanio оснащені мікроротором, що забезпечує автоматичний підзавод та запас ходу до 3 днів. Індикацією часу другого часового поясу. Поворотним безелем із композиту Carbotech. Фірмовим коригуючим важелем, а також функцією скидання показань секундної стрілки на нуль.

Поточна дата відображається у вікні, лінза якого має спеціальну поляризацію, завдяки чому видно лише одне число, а сам диск дати залишається прозорим. Механізм годинника складається з 341 елемента. Баланс виготовлений зі сплаву Glucydur (берилій, мідь, залізо), протиударна система - KIF Parechoc. Водонепроникність – 30 бар (300 м). Panerai Submersible S Brabus eTitanio буде випущено в кількості 177 штук (відсилання до року заснування Brabus - 1977) за ціною 52 тисячі євро.