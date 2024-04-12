У Tesla появилась новая фишка - спортивные сиденья для Model S Plaid, которые лучше дают почувствовать бешеную мощность электрического суперкара.

Несмотря на то, что Model S считается семейным седаном, его версия Plaid – настоящий электрический суперкар. Согласитесь, набрать разгон от 0 до 60 миль в час (96,5 км/ч) за 1,99 секунды даже не каждый суперкар способен.

Ощущение ускорения, когда водителя и пассажира вжимает в спинку сиденья, невероятно впечатляют.

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Именно поэтому разработчики Tesla Model S вы решили поставить более удобные сиденья, так как стандартные кресла не предназначены для супербыстрого вождения.

Даже на высокой скорости шина Continental SportContact 7 обеспечит отличную управляемость на мокрой и сухой дороге. Благодаря адаптивному рисунку протектора с низким уровнем пробелов и мягкой смесью шина имеет эффективное сцепление с дорогой и долгий пробег. Рекламная информация

Основные характеристики кресел:

улучшенная боковая поддержка;

модульная архитектура сиденья для комфорта и поддержки;

12-позиционная электрорегулировка;

обогрев и вентиляция;

высококачественная замша для улучшенного сцепления и уменьшения веса.

И в завершение этого карт-бланш для будущих владельцев: сиденья теперь являются стандартными для модели S Plaid, выпускаемых с начала апреля. Дополнительной платы за это производитель не берет – ценник сохранился на отметке 90 000 долларов. Будут ли такие кресла продаваться отдельно и по какой цене – не сообщается. Зато есть надежда, что они также появятся на топовой Model 3.