Такое сообщение оставил Илон Маск в твиттере. Без уточнений о времени появления таких машин.

Хотя Model S является первым автомобилем, разработанным компанией из Пало Альто с нуля, он остается лучшей моделью марки на сегодня. И Tesla не собирается прощаться с ним еще долгое время.

Также интересно: Hyundai Alcazar: производитель показал новый семиместный кроссовер на первом фото

Учитывая еще три модели, выпущенные с момента появления Model S (X, 3 и Y), тот факт, что старая модель все еще является лучшей, не совсем приятный для Tesla. С другой стороны, для следующих обновлений производитель поднял планку очень высоко: хороший седан, способен обыграть большинство спортивных автомобилей и большое количество суперкаров в гонке на четверть мили, который одновременно предлагает размещение семи человек.

Предыдущие версии Model S предлагали два раздельных кресла сзади на третьем ряду, они вмещали только детей. Позже этот вариант был отменен. Впоследствии появился семиместный кроссовер Model X, а вслед за ним и семиместный Model Y.

Сейчас мы имеем официальное подтверждение (если твитт от Илона Маска считается подтверждением), что новая Model S снова будет иметь третий ряд сидений. Ранее Маск отмечал, что два крайних задних сиденья будут достаточно большими, чтобы вместить не только детей, но и взрослых.

“Новый Plaid S – наш лучший автомобиль”, – написал Маск в своем ответе @WholeMarsBlog. ”Это будет первый серийный автомобиль, который будет достигать скорости 0-60 миль в час менее чем за 2 секунды и будет иметь четыре двери и сиденья для 7 человек". Далее генеральный директор Tesla написал, что “Однажды я совершил путешествие по большей части [США] с двумя взрослыми и 5 детьми в Model S!", имея в виду более старые версии модели с детскими креслами сзади.