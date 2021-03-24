Таке повідомлення залишив Ілон Маск у Твіттері. Без уточнень про час появи таких машин.

Хоча Model S є першим автомобілем, розробленим компанією з Пало Альто з нуля, він залишається найкращою моделлю марки на сьогодні. І Tesla не збирається прощатись із ним ще довгий час.

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Враховуючи ще три моделі, випущені з часу появи Model S (X, 3 та Y), той факт, що найстаріша модель все ще є найкращою, не зовсім приємний для Tesla. З іншого боку, для наступних оновлень виробник підняв планку дуже високо: гарний седан, здатний обіграти більшість спортивних автомобілів і велику кількість суперкарів у змаганні на чверть милі, який одночасно пропонує розміщення семи людей.

Попередні версії Model S пропонували два роздільних крісла ззаду, на третьому ряду, вони вміщували лише дітей. Пізніше цей варіант було скасовано. Згодом з’явився семимісний кросовер Model X, а слідом за ним і семимісний Model Y.

Зараз ми маємо офіційне підтвердження (якщо твіт від Ілона Маска вважається підтвердженням), що нова Model S знову матиме третій ряд сидінь. Раніше Маск зазначав, що два крайніх задніх сидіння будуть достатньо великими, щоб вмістити не лише дітей, але й дорослих.

“Новий Plaid S – наш найкращий автомобіль”, – написав Маск у своїй відповіді @WholeMarsBlog. “Це буде перший серійний автомобіль, який досягатиме швидкості 0–60 миль на годину менш ніж за 2 секунди, і матиме чотири двері та сидіння для 7 людей”. Далі генеральний директор Tesla написав, що “Одного разу я здійснив подорож по більшій частині [США] з двома дорослими та 5 дітьми в Model S!”, маючи на увазі старіші версії моделі з дитячими кріслами ззаду.