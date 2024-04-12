У Tesla з’явилася нова фішка – спортивні сидіння для Model S Plaid, які краще дають відчути шалену потужність електричного суперкара.

Попри те, що Model S вважається сімейним седаном, його версія Plaid – справжній електричний суперкар. Погодьтеся, набрати розгін від 0 до 60 миль на годину (96,5 км/год) за 1,99 секунди навіть не кожен суперкар здатен.

Відчуття прискорення, коли водія та пасажира втискує в спинку сидіння, неймовірно вражають.

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Саме тому розробники Tesla Model S ви рішили поставити зручніші сидіння, оскільки стандартні крісла не призначені для супержвавого водіння.

Навіть на високій швидкості шина Continental SportContact 7 забезпечить відмінну керованість на мокрій та сухій дорозі. Завдяки адаптивному малюнку протектора з низьким рівнем прогалин і м’якою сумішшю шина має ефективне зчеплення з дорогою та довгий пробіг. Рекламна інформація

Основні характеристики крісел:

покращена бічна підтримка;

модульна архітектура сидіння для комфорту та підтримки;

12-позиційне електрорегулювання;

обігрів та вентиляція;

високоякісна замша для покращеного зчеплення та зменшення ваги.

І на завершення цього карт-бланш для майбутніх власників: сидіння тепер є стандартними для моделі S Plaid, що випускаються з початку квітня. Додаткової плати за це виробник не бере – цінник зберігся на позначці 90 000 доларів. Чи будуть такі крісла продаватися окремо та за якою ціною – не повідомляється. Натомість є сподівання, що вони також з’являться на топовій Model 3.