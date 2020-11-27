В 2021 году Формула Е отметит 10-летний юбилей. Гоночная серия, посвященная электромобилям, была основана в 2011 году и с тех пор постепенно превратилась в магнит для автопроизводителей, которые хотят испытать свои электроприводы, перед запуском на рынок.

Сейчас соревнования Формулы Е стали настолько серьезными, что со следующего года вступают в статус официального международного чемпионата. Audi – один из старейших и самых успешных автопроизводителей этой серии, представил новый болид e-tron FE07, который будет противостоять соперникам.

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Чемпионат стартует в январе в Чили, но в эти выходные все 12 команд участниц соберутся в Валенсии для единого общего тестирования перед сезоном. Там Audi продемонстрирует свой e-tron FE07.

Электрический болид немецкой марки оснащен совершенно новым силовым агрегатом, который был разработан собственными силами Audi. Он состоит из односкоростной трансмиссии концепции внутреннего ротора, внешними магнитами, системой охлаждения и шестью электрическими фазами.

Фото: Audi e-tron FE07 / Audi

Силовой агрегат, получивший название MGU05, обеспечивает легкому болиду ускорение с места до 100 км/ч за 2,8 секунды, а также множество других преимуществ, которые еще не раскрыты.

"Нам удалось повысить эффективность силового агрегата и при этом MGU весит менее 35 килограммов. Это было исключительным достижением всей команды", – сказал Стефан Айхер, руководитель отдела развития e-Drive в Audi Sport.