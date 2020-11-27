У 2021 році Формула Е відзначить 10-річний ювілей Гоночна серія, присвячена електромобілям, була заснована в 2011 році і з тих пір поступово перетворилась на магніт для автовиробників, які хочуть випробувати свої електроприводи, перед запуском на ринок.

Зараз змагання Формула Е стали настільки серйозними, що з наступного року набувають статус офіційного міжнародного чемпіонату. Audi – один із найстаріших та найуспішніших автовиробників цієї серії, представив новий болід e-tron FE07, який буде протистояти суперникам.

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Чемпіонат стартує у січні в Чилі, але у ці вихідні всі 12 команд учасниць зберуться у Валенсії для єдиного спільного тестування перед сезоном. Саме там Audi продемонструє свій e-tron FE07.

Електричний болід німецької марки оснащений абсолютно новим силовим агрегатом, який був розроблений власними силами Audi. Він складається з одношвидкісної трансмісії з концепцією внутрішнього ротора, зовнішніми магнітами, системою охолодження та шістьма електричними фазами.

Фото: Audi e-tron FE07 / Audi

Силовий агрегат, що отримав назву MGU05, забезпечує легкому боліду прискорення з місця до 100 км/год за 2,8 секунди, а також безліч інших переваг, які ще не розкриті.

“Нам вдалось підвищити ефективність силового агрегата і при цьому MGU важить менше 35 кілограмів. Це було винятковим досягненням усієї команди”, – сказав Стефан Айхер, керівник відділу розвитку e-Drive в Audi Sport.