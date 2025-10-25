Новый "детский" дорожный знак в Испании: где стоит и что означает

Генеральное управление дорожного движения (DGT) таким образом будет предупреждать водителей о медленных тяжелых транспортных средствах на длительных подъемах.

Как рассказывает со ссылкой на дорожную службу majorcadailybulletin.com, знак предупреждает о риске столкновения сзади на участке автострады или дороги с двусторонним движением, поскольку крутой подъем заставляет грузовики и спецтранспорт двигаться со значительно меньшей скоростью, чем автомобили.

Эта мера направлена на решение одной из самых распространенных рисков на автомагистралях, где разница в скорости между грузовиками и автомобилями может привести к опасным ситуациям.

Знак "детский", но предостережение взрослое

Одобренный DGT новый дорожный знак S-993 с желтым фоном и очень простым дизайном водители уже назвали “детским”. Несмотря на такое признание, никто не умаляет его значение, поскольку предупреждение о риске столкновений сзади на подъемах при движении грузовиков довольно высокое и встречается довольно часто.

Знак будет виден издалека. В дорожной службе объясняют, что пиктограмма будет появляться на автомагистралях с высокой пропускной способностью, а не на обычных дорогах. И там, где дорога поднимается.

Вероятно, рядом могут появиться синие знаки с предупреждением "Осторожно: СТОЛКНОВЕНИЕ СЗАДИ" и напоминаниями о минимальной дистанции между транспортными средствами. S-993 усиливает это предупреждение в точках, где разница в скорости становится критической, а время реакции уменьшается.

Графика пиктограммы действительно похожа на рисунок ребенка, хотя все содержательно выверено. Фото: DGT

Что делать, увидев пиктограмму

Если на трассе да еще и под гору виднеется знак S-993, а впереди едет тяжелый транспортный, то стоит не забывать о дистанции. Для этого следует уменьшить скорость, чтобы увеличить дистанцию между машинами и избегать резкого торможения.

На иллюстрации не случайно изображены два легковых автомобиля, движущихся за тяжелым транспортным средством вверх с двумя абсолютно противоположными скоростями. Именно для легковушек это “шпаргалка” с подсказкой.

На светофоре также есть желтый цвет

Эксперты Авто24 заметили, что желтый цвет следует воспринимать почти как соответствующий свет на светофоре. Он не запрещает, но и предупреждает об изменении ситуации.

Поэтому, погасите скорость, выровняйтесь по ней с другими транспортными средствами и "оставьте немного воздуха" между бампером и грузовиком или другой машиной впереди.

В этой таблице подытожены основные моменты: контекст использования, риск и ожидаемая реакция водителя во время управления. Инфографика: Авто24

Локацию S-993 DGT пока не озвучил

DGT не уточнил, сколько знаков S-993 будет установлено, а также на каких именно участках они будут размещены.

Все указывает на то, что приоритет будет предоставлен зонам с наибольшим количеством аварий с наездом сзади, как с участием легковых, так и грузовых транспортных средств.