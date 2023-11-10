Известный среди украинцев седан Citroen C-Elysée доступен украинским покупателям в специальной версии LIVE по цене 599 тысяч гривен.

Французский седан, сделанный на испанском заводе концерна Stellantis, получил специальную комплектацию LIVE и привлекательную цену в 599 тысяч гривен. Седан Citroen C-Elysée известен украинцам по прочной конструкции, экономичных двигателей, достаточного перечня оснащения, умеренной цены. Многие из них работают в такси, где очень сложны условия эксплуатации.

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Длина Citroen C-Elysée составляет 4,42 метра: этого достаточно для получения хорошего просторного салона, в то же время такая длина не станет проблемой для маневрирования на тесных городских улицах. В то же время, у него большая колесная база 2,65 метра, что гарантирует запас пространства для ног пассажиров. Кузов седан означает большой отдельный багажник – 506 литров полезного пространства.

Новая зимняя шина Continental WinterContact TS 870 получила улучшенное сцепление на снегу, во влажную погоду и отличную управляемость на сухих дорогах. Кроме того, эта модель по сравнению с предшественником обеспечивает на 10% больший пробег и двухпроцентное снижение сопротивления качению. Рекламная информация

Специальная версия Citroen C-Elysée LIVE оснащена бензиновым атмосферным двигателем VTi 115, а легко устанавливаемым ГБО. Он совмещает достаточно высокую мощность 115 л.с. с хорошо известной конструкцией и большим рабочим объемом 1,6л. В паре с бензиновым мотором работает механическая 5-ступенчатая коробка переключения передач.

Комплектация версии LIVE включает: системы ABS и ESP, круиз-контроль, две передние подушки безопасности, электрический усилитель руля, бортовой компьютер, автоматизированный кондиционер, сенсорный 7-дюймовый дисплей и MirrorLink, передние электрические стеклоподъемники, подогрев и электропривод регулировок тому подобное.

Стоимость C-Elysée LIVE начинается всего 599 000 грн, автомобили присутствуют на складах дилеров. Украине.