Відомий серед українців седан Citroen C-Elysée доступний українським покупцям в спеціальній версії LIVE за ціною у 599 тисяч гривень.

Французький седан, зроблений на іспанському заводу концерну Stellantis, отримав спеціальну комплектацію LIVE та привабливу ціну у 599 тисяч гривень. Седан Citroen C-Elysée відомий українцям через міцну конструкцію, економні двигуни, достатній перелік оснащення, помірну ціну. Багато з них працює в таксі, де дуже складні умови експлуатації.

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Довжина Citroen C-Elysée складає 4,42 метра: цього достатньо для отримання гарного просторого салону, водночас така довжина не буде проблемою для маневрування на тісних міських вулицях. Водночас у нього велика колісна база 2,65 метра, що гарантує запас простору для ніг пасажирів. Кузов седан означає великий відокремлений багажник – 506 літрів корисного простору.

Нова зимова шина Continental WinterContact TS 870 має покращене зчеплення на снігу, під час вологої погоди та відмінну керованість на сухих дорогах. Окрім того, ця модель у порівнянні з попередником забезпечує на 10% більший пробіг та двовідсоткове зниження опору коченню. Рекламна інформація

Спеціальна версія Citroen C-Elysée LIVE оснащена бензиновим атмосферним двигуном VTi 115, а який легко встановлюється ГБО. Він поєднує достатньо високу потужність 115 к.с. з добре відомою конструкцією та великим робочим об’ємом 1,6 л. У парі з бензиновим мотором працює механічна 5-ступенева коробка перемикання передач.

Комплектація версії LIVE включає: системи ABS та ESP, круїз-контроль, дві фронтальні подушки безпеки, електричний підсилювач керма, бортовий комп’ютер, автоматизований кондиціонер, сенсорний 7-дюймовий дисплей та MirrorLink, передні електричні скло-підіймачі, підігрів та електропривод регулювань дзеркал тощо.

Вартість C-Elysée LIVE починається лише 599 000 грн, автомобілі присутні на складах дилерів. Україні.