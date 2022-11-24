Компания Ford представила пассажирский вен Tourneo Custom нового поколения. Модель будет предлагаться в нескольких вариантах длины колесной базы с большим перечнем современных технологий и опций.

Как и грузовой Transit Custom, пассажирский Tourneo Custom построен на новой платформе с независимой задней подвеской. В гамму двигателей входят дизели EcoBlue мощностью 136, 150 и 170 л.с., а также гибридная силовая установка и зарядка от сети. В нем бензиновый «атмосферник» 2.5 сочетается с электромотором и батареей емкостью 11,8 кВт-ч. Без запуска ДВС вен проезжает 50 километров.

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Впервые на Tourneo Custom появился полный повод. Его можно заказать только для дизельных машин (136 или 170 л.с.), оснащенных 8-ступенчатым «автоматом». Младшие модификации предлагаются с 6-ступенчатой «механикой», и им доступен только опциональный дифференциал повышенного трения, улучшающий тяговые возможности на скользкой дороге и легком бездорожье.

Также у Tourneo Custom будет полностью электрическая версия, аналогичная E-Transit Custom. В 400-вольтовой батарее используются ячейки-пакетики от F-150 Lightning. Всего доступно 74 кВт-ч, которые можно заполнить через бортовое устройство (11 кВт) или терминал постоянного тока (125 кВт). Отдача электромотора на E-Tourneo Custom составляет 217 л. и 415 Нм крутящего момента. Паспортная дальность хода – 370 км.

Модель будет предложена в двух вариантах длины колесной базы и с тремя рядами сидений. В E-Tourneo Custom салон рассчитан на восемь человек, в гибрид и дизельные вены поместятся девять человек. Сидения второго и третьего ряда можно снимать и двигать в продольном направлении, сдвижная дверь оснащена электроприводом, а подушка безопасности переднего пассажира переехала с передней панели на потолок. Кроме того, заявлены трехзонный климат-контроль, фоновая подсветка, аудиосистема B&O с сабвуфером, беспроводная зарядка. К моменту выхода на рынок в машине внедрят еще и поддержку цифровых ключей.

Под производство новых фургонов за 2 миллиарда долларов переоборудовали завод Ford Otosan в турецком Коджаэле. Уже к середине 2023 г. топливные вены появятся на европейских дорогах, однако электрический E-Tourneo Custom придется ждать до 2024-го.