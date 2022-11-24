Компанія Ford представила пасажирський вен Tourneo Custom нового покоління. Модель пропонуватиметься у кількох варіантах довжини колісної бази та з великим переліком сучасних технологій та опцій.

Як і вантажний Transit Custom, пасажирський Tourneo Custom побудований на новій платформі з незалежною задньою підвіскою. У гаму двигунів входять дизелі EcoBlue потужністю 136, 150 та 170 к.с., а також гібридна силова установка і зарядкою від мережі. У ній бензиновий «атмосферник» 2.5 поєднується з електромотором та батареєю ємністю 11,8 кВт-год. Без запуску ДВЗ вен проїжджає 50 кілометрів.

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Вперше на Tourneo Custom з’явився повний привід. Його можна замовити тільки для дизельних машин (136 або 170 к.с.), оснащених 8-ступеневим «автоматом». Молодші модифікації пропонуються з 6-ступеневою «механікою», і їм доступний лише опціональний диференціал підвищеного тертя, що покращує тягові можливості на слизькій дорозі та легкому бездоріжжі.

Також у Tourneo Custom буде повністю електрична версія, аналогічна E-Transit Custom. У 400-вольтовій батареї використовуються комірки-пакетики від F-150 Lightning. Всього доступні 74 кВт-год, які можна заповнити через бортовий пристрій (11 кВт) або термінал постійного струму (125 кВт). Віддача електромотора на E-Tourneo Custom складає 217 к.с. та 415 Нм крутного моменту. Паспортна дальність ходу – 370 кілометрів.

Модель запропонують у двох варіантах довжини колісної бази та з трьома рядами сидінь. У E-Tourneo Custom салон розрахований на вісім осіб, у гібрид та дизельні вени помістяться дев’ять осіб. Сидіння другого та третього ряду можна знімати та рухати в поздовжньому напрямку, зсувні двері оснащені електроприводом, а подушка безпеки переднього пасажира переїхала з передньої панелі на стелю. Крім цього, заявлені тризонний клімат-контроль, фонове підсвічування, аудіосистема B&O з сабвуфером, бездротова зарядка. На момент виходу на ринок в машині впровадять ще й підтримку цифрових ключів.

Під виробництво нових фургонів за 2 мільярди доларів переобладнали завод Ford Otosan у турецькому Коджаелі. Вже до середини 2023 року паливні вени з’являться на європейських дорогах, проте електричний E-Tourneo Custom доведеться чекати до 2024-го.