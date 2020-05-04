Корейский производитель заявил, что люксовый седан будет иметь технологии, позволяющие внедрить систему автономного движения третьего уровня по шкале SAE. При этом производитель хочет обойти Audi A8, которому не удалось показать свой автопилот, из-за законодательных препятствий.

Третий уровень самостоятельности электронного комплекса помощи водителю – это то, что действительно заслуживает названия "Автопилот", поскольку позволяет машине передвигаться самостоятельно с момента получения адреса в навигаторе до приезда в пункт назначения. Марка Audi собиралась стать первой, с подобным автомобилем на рынке, но из-за неразвитости законодательства компания не смогла получить допуски на использование технологии на одном из ключевых рынков.

Свои планы по внедрению системы Автопилот 3 уровня имеют Mercedes-Benz и BMW, которые намерены оснащать ею следующее поколение S-Class и электрический кроссовер iNext.

Портал TheKoreanCarBlog сообщает, что новый Genesis G90 оснастят передней камерой, радаром и двумя лидара с лазерными дальномерами. Поставщиками оборудования выступают фирмы Mando и Velodyme. Все три системы будут объединены в единый комплекс под управлением цифровой платформы, разработанной Hyundai Motor. Такое решение позволит реализовать систему автоматического управления 3 уровня автономности.

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