Корейський виробник заявив, що люксовий седан матиме технології, що дозволять впровадити систему автономного руху третього рівня за шкалою SAE. У цьому виробник хоче обійти Audi A8, котрому не вдалось показати свій автопілот , через законодавчі перешкоди.

Третій рівень самостійності електронного комплекса допомоги водію – це те, що справді заслуговує на назву “Автопілот”, оскільки дозволяє машині пересуватись самостійно від моменту отримання адреси в навігаторі до приїзду до пункту призначення. Марка Audi збиралась стати першою, з подібним автомобілем на ринку, але через нерозвиненість законодавства компанія не змогла отримати допуски на використання технології на жодному з ключових ринків.

Свої плани з запровадження системи Автопілот 3 рівня мають Mercedes-Benz та BMW, котрі мають намір оснащувати нею наступне покоління S-Class та електричний кросовер iNext.

Портал TheKoreanCarBlog повідомляє, що новий Genesis G90 обладнають передньою камерою, радаром і двома лидарами з лазерними далекомірами. Постачальниками обладнання виступають фірми Mando і Velodyme. Всі три системи будуть об'єднані в єдиний комплекс під управлінням цифрової платформи, розробленої Hyundai Motor. Таке рішення дозволить реалізувати систему автоматичного управління 3 рівня автономності.

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