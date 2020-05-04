До цього часу японська компанія реалізувала 15 мільйонів машин з комбінованим типом силової установки.

В корпорації Toyota підрахували, що разом з преміальним суббрендом Lexus, за всі роки було випущено та продано 15 мільйонів гібридних автомобілів. На сьогодні у лінійках цих двох марок налічується 44 електрифіковані моделі.

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П’ятнадцятимільйонний гібридний автомобіль Toyota продала ще в січні цього року, однак розповісти про це вирішила тільки зараз. Випускати гібридні автомобілі масово “Тойота” почала першою в світі, ще у 1997 році представивши перший Prius. З тих пір популярність такого типу транспорту невпинно росте, відмітку у 10 мільйонів гібридів японці святкували лиш трохи більше трьох років тому.

В Європі Toyota і Lexus продали 2,8 мільйона гібридів. Лінійка таких моделей включає 19 найменувань, причому за підсумками 2019 року на електрифіковані машини припало 52% продажів обох марок. У Європі результати були ще кращими: 63%. На глобальному ж ринку наразі налічується 44 гібридих моделі Toyota і Lexus.

Виробник підрахував, що завдяки гібридним автомобілям корпорації Toyota, у повітря було викинуто на 120 мільйонів тонн вуглекислого газу менше.

Компанія має намір і далі розвивати гібридні технології, паралельно працюючи над електромобілями двох типів: акумуляторними та на водневих паливних елементах. До 2025 року Toyota і Lexus планують вивести на європейський ринок 40 нових або оновлених електрифікованих автомобілів, з яких мінімум 10 будуть чистими електрокарами.

В Україні модельний ряд Toyota включає чотири машини з гібридною силовою установкою, у Lexus майже всі моделі – електрифіковані.

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