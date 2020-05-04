К этому времени японская компания реализовала 15 миллионов машин с комбинированным типом силовой установки.

В корпорации Toyota подсчитали, что вместе с премиальным суббрендом Lexus, за все годы было выпущено и продано 15 миллионов гибридных автомобилей. На сегодня в линейках этих двух марок насчитывается 44 электрифицированных модели.

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Пятнадцатимиллионный гибридный автомобиль Toyota продала еще в январе этого года, однако рассказать об этом решила только сейчас. Выпускать гибридные автомобили массово “Тойота” начала первой в мире, еще в 1997 году, представив первый Prius. С тех пор популярность такого типа транспорта неуклонно растет, отметку в 10 миллионов гибридов японцы праздновали лишь чуть больше трех лет назад.

В Европе Toyota и Lexus продали 2,8 миллиона гибридов. Линейка таких моделей включает 19 наименований, причем по итогам 2019 года на электрифицированные машины пришлось 52% продаж обеих марок. В Европе результаты были еще лучше: 63%. На глобальном же рынке сейчас насчитывается 44 гибридных модели Toyota и Lexus.

Производитель подсчитал, что благодаря гибридным автомобилям корпорации Toyota, в воздух было выброшено на 120 миллионов тонн углекислого газа меньше.

Компания намерена и дальше развивать гибридные технологии, параллельно работая над электромобилями двух типов: аккумуляторными и на водородных топливных элементах. До 2025 года Toyota и Lexus планируют вывести на европейский рынок 40 новых или обновленных электрифицированных автомобилей, из которых минимум 10 будут чистыми электрокарами.

В Украине модельный ряд Toyota включает четыре машины с гибридной силовой установкой, у Lexus почти все модели – электрифицированные.

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