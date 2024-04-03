Внедорожник будет доступен в автосалонах официальных дилеров с мая 2024 года.

В автосалонах официального импортера корейского бренда "Хюндай Мотор Украина" начинаются продажи абсолютно нового Hyundai SANTA FE 5-го поколения. В Украине, на старте продаж, модель будет доступна с двумя бензиновыми двигателями на выбор: 2.5 GDI на 194 л.с. и 2.5 T-GDI на 281 л.с., моно или полным приводом и по цене от 1 719 900 грн.

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Продажи автомобиля через официальных дилеров Hyundai начнутся в мае этого года.

Кроссовер будет доступен в трех комплектациях: Dynamic, Elegance и Top.

В комплектации Dynamic, стоимостью от 1 719 900 грн покупателям будут доступны: пакет систем безопасности и ассистентов помощи водителю Smart Sense, АКПП с электронным управлением, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, кнопка запуска двигателя и бесключевой доступ, электронный парковочный тормоз, камера заднего вида, подогрев руля, подогрев передних сидений, электропривод двери багажного отделения, мультимедийная система 12,3'', поддержка приложений Apple CarPlay/Android Auto, розетка 220 V, светодиодные дневные ходовые огни, светодиодные передние фары Multy MFR, светодиодные задние фонари, литые диски R18 и др.

В комплектации Elegance, стоимостью 2 045 400 грн дополнительно доступны: отделка сидений и передней панели кожей, электрорегулировка сиденья водителя, беспроводное зарядное устройство, амбиентная подсветка интерьера, цифровая панель приборов 12,3'', солнцезащитные шторки задних дверей, литые диски R20 и др.

В комплектации Top, стоимостью 2 260 200 грн клиентам дополнительно доступны: система видеомониторинга слепых зон, ф-ция распознавания отпечатка пальца (для запуска двигателя и мультимедиа), система кругового обзора, проекция на лобовом стекле, ассистент дистанционной парковки, электрорегулировка руля и память сидений, вентиляция передних сидений, подогрев задних сидений, беспроводное зарядное устройство на 2 телефона, матричные фары головного света и др.

Также доступен эксклюзивный пакет Calligraphy к комплектации Top, который включает: ассистент предотвращения столкновения в слепых зонах, цифровое зеркало заднего вида, UV стерилизатор на передней консоли, обивка салона кожей Nappa, режим экстра-комфорта Relaxation Seat для передних сидений, эксклюзивные литые диски R21, покраска колесных арок, молдингов дверей и заднего бампера в цвет кузова и др.

На Hyundai SANTA FE распространяется гарантия на выбор: 5 лет или 100 000 км пробега, или 4 года без ограничения пробега.