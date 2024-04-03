Позашляховик буде доступний в автосалонах офіційних дилерів з травня 2024 року.

В автосалонах офіційного імпортера корейського бренду “Хюндай Мотор Україна” розпочинається продаж абсолютно нового Hyundai SANTA FE 5-го покоління. В Україні, на старті продажів, модель буде доступна з двома бензиновими двигунами на вибір: 2.5 GDI на 194 к.с. та 2.5 T-GDI на 281 к.с., моно або повним приводом та за ціною від 1 719 900 грн.

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Продажі автомобіля через офіційних дилерів Hyundai розпочнуться у травні цього року.

Кросовер буде доступний у трьох комплектаціях: Dynamic, Elegance та Top.

У комплектації Dynamic, вартістю від 1 719 900 грн покупцям будуть доступні: пакет систем безпеки та асистентів допомоги водієві Smart Sense, АКПП з електронним керуванням, тризонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, кнопка запуска двигуна та безключовий доступ, електронне паркувальне гальмо, камера заднього огляду, підігрів керма, підігрів передніх сидінь, електропривід дверей багажного відділення, мультимедійна система 12,3’’, підтримка додатків Apple CarPlay/Android Auto, розетка 220 V, світлодіодні денні ходові вогні, світлодіодні передні фари Multy MFR, світлодіодні задні ліхтарі, литі диски R18 та ін.

У комплектації Elegance, вартістю 2 045 400 грн додатково доступні: оздоблення сидінь та передньої панелі шкірою, електрорегулювання сидіння водія, бездротовий зарядний пристрій, амбієнтна підсвітка інтерєру, цифрова панель приладів 12,3’’, сонцезахисні шторки задніх дверей, литі диски R20 та ін.

У комплектації Top, вартістю 2 260 200 грн клієнтам додатково доступні: система відеомоніторингу сліпих зон, ф-ція розпізнавання відбитку пальця (для запуску двигуна та мультимедіа), система кругового огляду, проекція на лобовому склі, асистент дистанційного паркування, електрорегулювання керма та пам'ять сидінь, вентиляція передніх сидінь, підігрів задніх сидінь, бездротовий зарядний пристрій на 2 телефони, матричні фари головного світла та ін.

Також доступний ексклюзивний пакет Calligraphy до комплектації Top, який включає: асистент запобіганню зіткненню в сліпих зонах, цифрове дзеркало заднього огляду, UV стерилізатор на передній консолі, оббивка салону шкірою Nappa, режим екстра-комфорту Relaxation Seat для передніх сидінь, ексклюзивні литі диски R21, фарбування колісних арок, молдингів дверей та заднього бамперу у колір кузову та ін.

На Hyundai SANTA FE розповсюджується гарантія на вибір: 5 років чи 100 000 км пробігу, або 4 роки без обмеження пробігу.