Новый электроседан Chery будет иметь запас хода до 860 км

Китайский бренд Chery готовит существенно обновленную версию своего флагманского электрического седана Exeed Exlantix ES. Согласно официальным данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, модель 2026 года будет оснащаться новым аккумулятором емкостью 97,7 кВт-ч, что обеспечит запас хода до 860 км в зависимости от конфигурации и размера шин.
ФОТО: Chery|

Chery Exeed Exlantix ES

Для сравнения, нынешняя версия Exlantix ES, которая вышла на рынок в мае 2025 года, имеет запас хода 705–710 км (по циклу CLTC) и стоит от 189 800 до 269 800 юаней, что эквивалентно 26 600–37 900 долларов США. Визуально седан остается узнаваемым, но получает ряд доработок — закрытую решетку радиатора, узкие светодиодные фары на всю ширину, а также заднюю световую панель, интегрированную в бампер.

В топовых версиях появится интерактивное освещение ISD и электрический спойлер, отмечает CarNewsChina. Модель также получит безрамные двери, скрытые ручки и новые легкосплавные колеса диаметром от 19 до 21 дюйма, с шестипоршневыми суппортами. Размеры седана остаются почти неизменными: длина — 4945 мм, ширина — 1978 мм, высота — 1480 мм, колесная база — 3000 мм.

Интерьер сочетает минимализм и технологичность: 8,2-дюймовая цифровая панель приборов работает вместе с 15,6-дюймовым центральным дисплеем разрешением 2,5K. Внутри — двухспицевый руль с сенсорным управлением и подогревом, а мозгом мультимедиа стал чип Qualcomm Snapdragon 8295P, который поддерживает Lion AI, Huawei HiCar и Apple CarPlay.

В комплектациях Max и Ultra установлены LiDAR на крыше и передовая система помощи водителю Falcon, использующая 30 сенсоров и два чипа Nvidia Drive Orin X с общей вычислительной мощностью 508 TOPS. Это позволяет системе осуществлять автоматизированное управление в городе, на трассе и при парковке.

Актуальный Exlantix ES предлагается в двух вариантах:

  • Заднеприводная версия с одним электромотором на 230 кВт и батареей 77 кВт⋅ч, запас хода — 705 км.
  • Полноприводная версия с двумя моторами на суммарную мощность 353 кВт и аккумулятором 100 кВт⋅ч, запас хода — 710 км.

Топовые комплектации оснащаются адаптивной пневмоподвеской IAS и системой демпфирования CDC. Новый Exeed Exlantix ES позиционируется в сегменте премиальных средне-крупных электроседанов и конкурирует с Xiaomi SU7 (215 900–299 900 юаней) и BYD Han EV (219 800–279 800 юаней). По данным продаж, в сентябре 2025 года было реализовано 557 единиц Exlantix ES. Компания Chery пока не раскрыла официальные цены и дату старта обновленной модели, но ее дебют ожидается в начале 2026 года.

