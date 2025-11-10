Новий електроседан Chery матиме запас ходу до 860 км

Для порівняння, нинішня версія Exlantix ES, яка вийшла на ринок у травні 2025 року, має запас ходу 705–710 км (за циклом CLTC) і коштує від 189 800 до 269 800 юанів, що еквівалентно 26 600–37 900 доларів США. Візуально седан залишається впізнаваним, але отримує низку доробок — закриту решітку радіатора, вузькі світлодіодні фари на всю ширину, а також задню світлову панель, інтегровану в бампер.

У топових версіях з’явиться інтерактивне освітлення ISD та електричний спойлер, зазначає CarNewsChina. Модель також отримає безрамні двері, приховані ручки та нові легкосплавні колеса діаметром від 19 до 21 дюйма, з шестипоршневими супортами. Розміри седана залишаються майже незмінними: довжина — 4945 мм, ширина — 1978 мм, висота — 1480 мм, колісна база — 3000 мм.

Інтер’єр поєднує мінімалізм і технологічність: 8,2-дюймова цифрова панель приладів працює разом із 15,6-дюймовим центральним дисплеєм роздільністю 2,5K. Усередині — двоспицеве кермо з сенсорним управлінням та підігрівом, а мозком мультимедіа став чип Qualcomm Snapdragon 8295P, який підтримує Lion AI, Huawei HiCar та Apple CarPlay.

У комплектаціях Max і Ultra встановлено LiDAR на даху й передову систему допомоги водієві Falcon, що використовує 30 сенсорів і два чипи Nvidia Drive Orin X із загальною обчислювальною потужністю 508 TOPS. Це дає змогу системі здійснювати автоматизоване керування в місті, на трасі та під час паркування.

Актуальний Exlantix ES пропонується у двох варіантах:

Задньопривідна версія з одним електромотором на 230 кВт та батареєю 77 кВт⋅год, запас ходу — 705 км.

Повнопривідна версія з двома моторами на сумарну потужність 353 кВт та акумулятором 100 кВт⋅год, запас ходу — 710 км.

Топові комплектації оснащуються адаптивною пневмопідвіскою IAS і системою демпфування CDC. Новий Exeed Exlantix ES позиціонується в сегменті преміальних середньо-великих електроседанів і конкурує з Xiaomi SU7 (215 900–299 900 юанів) та BYD Han EV (219 800–279 800 юанів). За даними продажів, у вересні 2025 року було реалізовано 557 одиниць Exlantix ES. Компанія Chery поки не розкрила офіційні ціни та дату старту оновленої моделі, але її дебют очікується на початку 2026 року.