Новый электроседан Xpeng очень похож на Lamborghini

Как пишет Carscoops, первые официальные изображения, опубликованные китайским автопроизводителем, демонстрируют впечатляющий новый седан, который выглядит гораздо самобытнее, чем текущая линейка Xpeng. Несмотря на это, передняя часть модели несколько напоминает Lamborghini Revuelto или кроссовера Honda S7, благодаря Y-образным дневным ходовым огням с объединяющей их тонкой световой панелью,.

Читайте также: Китайская Xpeng создала самый эффективный электромобиль в мире

В то же время основные фары расположены чуть ниже нее. Сзади тонкие светодиодные полоски дополняют общий стиль передней части, придавая автомобилю единый, современный вид. Эта модель также может ознаменовать дебют новой платформы Kunpeng EV от Xpeng, которая может иметь универсальность для поддержки опций удлинения запаса хода, хотя компания еще не подтвердила никаких технических деталей.

Ожидается, что P7 дебютирует исключительно как электромобиль, потенциально предлагая показатели, аналогичные или немного лучше, чем у P7+. Это может означать мощность до 473 л.с. и запас хода до 700 километров. Тизеров салона нет, но шпионские снимки свидетельствуют о том, что седан будет иметь большой центральный дисплей мультимедиа и кожаные сиденья.

Также интересно: Китайцы возродили испанского производителя внедорожников Santana

Xpeng P7 также может представить упрощенную систему помощи водителю на основе камер, тогда как другие модели бренда используют LiDAR. По слухам, дебют модели состоится на автосалоне в Гуанчжоу, а стоимость модели будет начинаться от 250 000 юаней ($35 000).