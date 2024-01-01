Китайцы возродили испанского производителя внедорожников Santana

Как пишет Autocar, новинка будет позиционироваться как конкурент Ineos Grenadier Quartermaster. Другие детали пока держат в тайне. Тизерные изображения, опубликованные на веб-сайте компании, свидетельствуют о том, что это будет массивный пикап с высоким клиренсом.

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С высокой вероятностью, он будет основан на недавно представленном Nissan Frontier Pro, который дебютировал на автосалоне в Шанхае. Этот пикап оснащен 1,5-литровой гибридной силовой установкой на 408 л.с., которая обеспечивает до 135 километров на электротяге.

Возрожденная компания Santana была основана в 1956 году и стала известной благодаря тому, что с 1958 года наладила производство Land Rover в Испании по лицензии. В то же время автомобили собственной разработки начали производить только 1980 году. В 1985 году компания стала партнером Suzuki и по лицензии производила Samurai, Jimny и Vitara.

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В то же время с 2007 по 2011 годы Santana производила копию Iveco PS-10 под названием Massif. Однако продажи не оправдали ожиданий, поэтому Iveco разорвала соглашение, фактически уничтожив Santana, поскольку после этого компания объявила о ликвидации.