Китайці відродили іспанського виробника позашляховиків Santana

Як пише Autocar, новинка буде позиціонуватись як конкурент Ineos Grenadier Quartermaster. Інші деталі поки тримають в таємниці. Тизерні зображення, опубліковані на веб-сайті компанії, свідчать про те, що це буде масивний пікап з високим кліренсом.

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З високою ймовірністю, він буде заснований на нещодавно представленому Nissan Frontier Pro, який дебютував на автосалоні в Шанхаї. Цей пікап оснащений 1,5-літровою гібридною силовою установкою на 408 к.с., яка забезпечує до 135 кілометрів на електротязі.

Відроджена компанія Santana була заснована в 1956 році й стала відомою завдяки тому, що з 1958 року налагодила виробництво Land Rover в Іспанії за ліцензією. Водночас автомобілі власної розробки почали виробляти лише 1980 році. У 1985 році компанія стала партнером Suzuki й за ліцензією виготовляла Samurai, Jimny та Vitara.

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Водночас з 2007 по 2011 роки Santana виробляла копію Iveco PS-10 під назвою Massif. Однак продажі не виправдали очікувань, тому Iveco розірвала угоду, фактично знищивши Santana, оскільки після цього компанія оголосила про ліквідацію.