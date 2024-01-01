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Китайці несподівано представили новий V8 з подвійним турбонаддувом

Найпопулярнішим типом автомобілів в Китаї є електромобілі, однак, схоже, двигуни внутрішнього згорання в цьому регіоні ще не померли. Компанія Great Wall Motors несподівано здивувала всіх дебютом нового 4,0-літрового V8 з подвійним турбонаддувом.
Китайська Great Wall показала новий V8 з подвійним турбонаддувом - Auto24

ФОТО: Motor1|

Новий 4,0-літровий двигун Great Wall Motors V8

Данило Северенчук
logo2 травня, 12:50
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Як пише Motor1, на жаль, потужність силового агрегата не розкривають, але зазначається, що він оснащений системою подвійного впорскування пального та двома маслонасосами. Оберти двигуна обмежені на позначці 8000 об/хв.

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Попри це, новий V8 не буде пропонуватись окремо, оскільки стане частиною плагін-гібридної силової установки. Передбачається, що між двигуном та коробкою передач буде встановлено додатковий електромотор, що забезпечуватиме пробіг виключно на електричній тязі.

Експерти припускають, що новий двигун буде призначений для розкішних автомобілів – позашляховиків та пікапів, що потребуватимуть додаткової потужності для буксирування.

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Новий силовий агрегат продемонстрували на Шанхайському автосалоні разом зі спеціальною версією GWM Tank 300, однак, наразі невідомо, чи буде ця модель першою з двигуном V8. Наразі позашляховик продається з 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом, 2,4-літровим турбодизелем, або у гібридній версії з 2,0-літровим двигуном.

#Автотехнології #Фото #Новини #Great Wall