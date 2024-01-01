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Китайцы неожиданно представили новый V8 с двойным турбонаддувом

Самым популярным типом автомобилей в Китае являются электромобили, однако, похоже, двигатели внутреннего сгорания в этом регионе еще не умерли. Компания Great Wall Motors неожиданно удивила всех дебютом нового 4,0-литрового V8 с двойным турбонаддувом.
Китайская Great Wall показала новый V8 с двойным турбонаддувом - Auto24

ФОТО: Motor1|

Новый 4,0-литровый двигатель Great Wall Motors V8

Даниил Северенчук
logo2 мая, 12:50
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Как пишет Motor1, к сожалению, мощность силового агрегата не раскрывают, но отмечается, что он оснащен системой двойного впрыска топлива и двумя маслонасосами. Обороты двигателя ограничены на отметке 8000 об/мин.

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Несмотря на это, новый V8 не будет предлагаться отдельно, поскольку станет частью плагин-гибридной силовой установки. Предполагается, что между двигателем и коробкой передач будет установлен дополнительный электромотор, что будет обеспечивать пробег исключительно на электрической тяге.

Эксперты предполагают, что новый двигатель будет предназначен для роскошных автомобилей – внедорожников и пикапов, требующих дополнительной мощности для буксировки.

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Новый силовой агрегат продемонстрировали на Шанхайском автосалоне вместе со специальной версией GWM Tank 300, однако, пока неизвестно, будет ли эта модель первой с двигателем V8. Сейчас внедорожник продается с 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, 2,4-литровым турбодизелем, или в гибридной версии с 2,0-литровым двигателем.

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