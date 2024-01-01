Какие новинки показали на автошоу в Шанхае: видео

Ожидаемо, на автошоу были представлены новинки от компании BYD и ее премиальных брендов – Denza и Yangwang. Однако, для украинцев самой интересной моделью может стать Leopard 3 (Fang Cheng Bao 3). В топовой версии этот электрический кроссовер имеет дрон DJI на крыше.

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Альтернативой для тех, кто ищет городской кроссовер может стать BYD Sealion 5, имеющий такую же низкую начальную стоимость, но оснащенный всеми необходимыми опциями. В то же время тем, кто не заинтересован в кроссовере, компания Nissan в сотрудничестве с Dongfeng создала седан N7.

Toyota расширила линейку электромобилей bZ новым седаном bZ5 и флагманским bZ7, который будет конкурировать с Tesla Model S, тогда как Mazda удивила публику кроссовером EZ-60, ставший настоящим бестселлером в Китае менее чем за 48 часов и будет представлен в Европе под именем CX-6e.

Премиальный бренд Geely – Zeekr показал новый универсал 007 GT, который также вскоре выйдет на рынок Европы под индексом Zeekr 7 GT. Учитывая популярность первой модели компании – Zeekr 001, вполне вероятно, данная новинка также будет распространенной в Украине, поскольку стоит даже дешевле.

Кроме этого, автопроизводитель презентовал и первую гибридную модель – трехрядный внедорожник Zeekr 9X. Это прямой конкурент Rolls-Royce Cullinan, хотя, по прогнозам экспертов данная модель будет стоить как BMW X5.

Наиболее популярным импортируемыми из Китая электромобилями в Украине до сих пор остаются модели Volkswagen. Немецкий бренд представил в Шанхае сразу три концепции: ID.ERA, ID.EVO и ID.AURA, а также обновил текущие модели. В частности, кроссовер ID.UNYX получил ребрендинг и теперь называется ID. UNYX 06.

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В то же время модельный ряд Audi в Китае пополнился новыми A6L e-tron, A5L, A5L Sportback, и Q5L. Однако, на Шанхайском автосалоне состоялся дебют первой серийной модели нового бренда AUDI. Она получила название E5 Sportback и не похожа ни на одну из традиционных моделей автопроизводителя.