Honda представила две новые сестринские модели GT

Honda GT – это вторая модель китайской линейки электромобилей Honda. Фактически, обе версии от совместных предприятий компании это одно и то же авто с разной внешностью. На фото красный седан – это версия GAC-Honda, а синий – от Dongfeng-Honda. Машины имеют логотип японского автопроизводителя и название бренда на передних дверях.

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Узнать вариант Dongfeng можно по фирменным Y-образным дневным ходовым огням, тогда как модель GAC имеет более традиционный дизайн с разделенной двухъярусной оптикой. Также обе Honda GT имеют камеры, вместо зеркал.

В салоне внимание водителя будут привлекать сразу 6 экранов. Два из них соответственно предназначены для вывода изображений с камеры, тогда как другие четыре выполняют роль цифровой панели, дисплея мультимедиа, блока для настроек климат-контроля и отдельного экрана для пассажира.

Японский автопроизводитель не раскрыл данных о силовой установке новинки и не сообщил, когда именно она дебютирует на рынке. Также интересно, какой вариант поступит в продажу первым – от GAC или Dongfeng, поскольку с дебютом кроссоверов S7 и P7 случился интересный прецедент.

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Первым на рынок вышел вариант кроссовера Honda S7 от Dongfeng-Honda по цене от 35 360 долларов, а впоследствии начались продажи его брата – Honda P7 от GAC по цене всего-навсего в 27 200 долларов. Из-за этого Dongfeng была вынуждена значительно снижать цену, чтобы не проиграть внутреннюю конкуренцию.