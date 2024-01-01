Honda представила дві нові сестринські моделі GT

Honda GT – це друга модель китайської лінійки електромобілів Honda. Фактично, обидві версії від спільних підприємств компанії це одне й те ж авто з різною зовнішністю. На фото червоний седан – це версія GAC-Honda, а синій – від Dongfeng-Honda. Автівки мають логотип японського автовиробника та назву бренду на передніх дверях.

Читайте також: Honda показала салон нового Prelude

Впізнати варіант Dongfeng можна за фірмовими Y-подібними денними ходовими вогнями, тоді як модель GAC має більш традиційний дизайн з розділеною двоярусною оптикою. Також обидві Honda GT мають камери, замість дзеркал.

В салоні увагу водія привертатимуть одразу 6 екранів. Два з них відповідно призначені для виводу зображень з камери, тоді як інші чотири виконують роль цифрової панелі, дисплею мультимедіа, блоку для налаштувань клімат-контролю та окремого екрану для пасажира.

Японський автовиробник не розкрив даних щодо силової установки новинки та не повідомив, коли саме вона дебютує на ринку. Також цікаво, який варіант надійде у продаж першим – від GAC чи Dongfeng, оскільки з дебютом кросоверів S7 та P7 трапився цікавий прецедент.

Також цікаво: Тест-драйв Honda CR-V: сімейна мрія

Першим на ринок вийшов варіант кросовера Honda S7 від Dongfeng-Honda за ціною від 35 360 доларів, а згодом розпочались продажі його брата – Honda P7 від GAC за ціною всього-на-всього у 27 200 доларів. Через це Dongfeng була змушена значно знижувати ціну, аби не програти внутрішню конкуренцію.