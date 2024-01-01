Volkswagen представил новые ID.AURA, ID.ERA и ID.EVO: что это за авто

Эти концептуальные модели представили в рамках Шанхайского автосалона. Машины были созданы в сотрудничестве с партнерами немецкого автопроизводителя: ID.AURA (от FAW-Volkswagen), ID.ERA (от SAIC- Volkswagen) и ID.EVO (от Volkswagen Anhui).

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Эти модели являются представителями класса автомобилей новой энергии (NEV), включающий электромобили, EREV и гибриды, подключаемые к сети (PHEV). Volkswagen говорит, что их серийные версии будут оснащены технологией автоматизированного вождения 2++ уровня на основе ИИ. Ожидается, что они дебютируют уже в следующем году.

Самым большим среди новинок является ID.ERA от SAIC-Volkswagen. Это трехрядный кроссовер с технологией увеличения запаса хода (EREV), которая позволяет ему преодолеть около 300 километров на одном заряде батареи и еще более 700, когда бензиновый двигатель, выполняющий роль генератора, заряжает аккумулятор во время движения.

ID.EVO от Volkswagen Anhui нацелен на молодых покупателей, которые следят за своим образом жизни и стремятся выделиться из толпы. Он имеет 800-вольтную архитектуру и является представителем семейства ID.Unyx. Автопроизводитель говорит, что его главной особенностью будет электронная архитектура, постоянно расширять возможности благодаря беспроводным обновлениям.

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ID.AURA от FAW-Volkswagen - это первый концептуальный автомобиль, основанный на новой платформе CMP с зональной электрической архитектурой, которую Volkswagen разработал специально для китайского рынка. Седан получил систему автоматизированного вождения высокой мощности, а также гуманоидный помощник информационно-развлекательной системы.