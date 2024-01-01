Volkswagen представив нові ID.AURA, ID.ERA та ID.EVO: що це за авто

Ці концептуальні моделі представили в рамках Шанхайського автосалону. Автівки були створені в співпраці з партнерами німецького автовиробника: ID. AURA (від FAW-Volkswagen), ID. ERA (від SAIC- Volkswagen) та ID. EVO (від Volkswagen Anhui).

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Ці моделі є представниками класу автомобілів нової енергії (NEV), що включає електромобілі, EREV та гібриди, що підключаються до мережі (PHEV). Volkswagen каже, що їх серійні версії будуть оснащені технологією автоматизованого водіння 2++ рівня на основі ШІ. Очікується, що вони дебютують вже наступного року.

Найбільшим серед новинок є ID.ERA від SAIC-Volkswagen. Це трирядний кросовер з технологією збільшення запасу ходу (EREV), яка дозволяє йому подолати близько 300 кілометрів на одному заряді батареї та ще понад 700, коли бензиновий двигун, що виконує роль генератора, заряджає акумулятор під час руху.

ID.EVO від Volkswagen Anhui націлений на молодих покупців, які стежать за своїм способом життя та прагнуть виділитися з натовпу. Він має 800-вольтну архітектури та є представником сімейства ID.Unyx. Автовиробник каже, що його головною особливістю буде електронна архітектура, що постійно розширюватиме можливості завдяки бездротовим оновленням.

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ID.AURA від FAW-Volkswagen — це перший концептуальний автомобіль, заснований на новій платформі CMP із зональною електричною архітектурою, яку Volkswagen розробив спеціально для китайського ринку. Седан отримав систему автоматизованого водіння високої потужності, а також гуманоїдний помічник інформаційно-розважальної системи.