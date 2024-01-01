Які новинки показали на автошоу в Шанхаї: відео

Очікувано, на автошоу були представлені новинки від компанії BYD та її преміальних брендів – Denza та Yangwang. Однак, для українців найцікавішою моделлю може стати Leopard 3 (Fang Cheng Bao 3). У топовій версії цей електричний кросовер має дрон DJI на даху.

Детальніше: Скільки коштуватиме в Україні китайський електрокросовер Leopard 3 з дроном DJI на даху

Альтернативою для тих, хто шукає міський кросовер може стати BYD Sealion 5, що має таку ж низьку початкову вартість, але оснащений усіма необхідними опціями. Водночас тим, хто не зацікавлений у кросовері, компанія Nissan у співпраці з Dongfeng створила седан N7.

Toyota розширила лінійку електромобілів bZ новим седаном bZ5 та флагманським bZ7, що конкуруватиме з Tesla Model S, тоді як Mazda здивувала публіку кросовером EZ-60, що став справжнім бестселером в Китаї менш ніж за 48 годин й буде представлений в Європі під ім’ям CX-6e.

Преміальний бренд Geely – Zeekr показав новий універсал 007 GT, що також незабаром вийде на ринок Європи під індексом Zeekr 7 GT. Враховуючи популярність першої моделі компанії – Zeekr 001, цілком ймовірно, дана новинка також буде поширеною в Україні, оскільки коштує навіть дешевше.

Крім цього, автовиробник презентував і першу гібридну модель – трирядний позашляховик Zeekr 9X. Це прямий конкурент Rolls-Royce Cullinan, хоча, за прогнозами експертів дана модель коштуватиме як BMW X5.

Найбільш популярним імпортованими з Китаю електромобілями в Україні й досі залишаються моделі Volkswagen. Німецький бренд представив у Шанхаї одразу три концепції: ID.ERA, ID.EVO та ID.AURA, а також оновив поточні моделі. Зокрема, кросовер ID.UNYX отримав ребрендинг й тепер називається ID. UNYX 06.

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Водночас модельний ряд Audi в Китаї поповнився новими A6L e-tron, A5L, A5L Sportback, та Q5L. Однак, на Шанхайському автосалоні відбувся дебют першої серійної моделі нового бренду AUDI. Вона отримала назву E5 Sportback й не схожа на жодну з традиційних моделей автовиробника.