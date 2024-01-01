Скільки коштуватиме в Україні китайський Leopard 3 з дроном DJI на даху

Дана модель є представником середньорозмірних SUV, оскільки має квадратний силует та довжину в 4605 мм, ширину в 1900 мм, висоту в 1720 мм й колісну базу у 2745 міліметрів. Дизайн автомобіля та високий кліренс у 22 сантиметри свідчать про його практичність.

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Крім того, кросовер має великий відсік для зберігання попереду на 151 літр та додатковий зовнішній багажник для зберігання зарядного кабелю чи інших речей.

Bao 3 у топовому виконанні оснащений двомоторною системою повного приводу, яка поєднує електромотор на 110 кВт (150 к.с.) спереду та двигун на 200 кВт (271 к.с.) ззаду. Ця конфігурація забезпечує загальну потужність 310 кВт (422 к.с.), що дозволяє електромобілю розганятися від 0 до 100 км/год за 4,9 секунди.

Водночас літій-залізо-фосфатна батарея ємністю 78,72 кВт-год забезпечує орієнтовний запас ходу 510 км за умовами випробувань CLTC. Наостанок, автівка має адаптивну підвіску, дрон на даху від компанії DJI, а також автопілот, який, щоправда, працюватиме лише в Китаї. Для українського покупця електричний Leopard 3 є цікавим перш за все через низьку ціну.

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Вартість абсолютно нового авто в базовій задньопривідній версії з розмитненням й сертифікацією в Україні становитиме від 22 450 доларів, тоді як флагманський варіант з дроном на даху коштуватиме від $30 950.