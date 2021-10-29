Импорт подержанных авто из США в Украину давно стал популярным. Итак, новинка для американского рынка через какое-то время обязательно появится и в Украине.

Данные о кроссовере Kia Sportage пятого поколения производитель публикует поэтапно. В июне разработчики раскрыли внешность, в июле параметры глобальной (корейской) версии, то есть основные моторы, детали шасси, бортовой электроники. В сентябре пошли сведения о короткобазной версии для Европы (которая будет официально продаваться в Украине), а теперь компания рассказала о модели для Северной Америки (именно эти машины в виде отремонтированных "битков" непременно появятся на украинских дорогах). Внешне и по салону она следует за глобальной вариацией, а вот двигатель отличается.

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Если европейская (официальная украинская) модель паркетника получила несколько вариантов бензинового мотора объемом 1.6 л., дизели того же объема и гибридные силовые установки, то за океаном Sportage будет предложен и с атмосферником 2.5. который развивает 189 "лошадок".

Новый Sportage в Северной Америке комплектуется классическим восьмиступенчатым "автоматом". Привод можно выбрать передний или полный. В версиях X-Line и X-Pro он полный по умолчанию.

Продажа Спортейджа в США начнется в первом квартале 2022 года. Позже в гамму для Северной Америки войдет гибрид.

Соответственно в Украине американские версии Kia Sportage пятого поколения могут начать появляться уже в конце 2022 года. Ведь процесс доставки битых авто из США достаточно длительный, кроме того, ремонт "битков" также занимает немало времени.