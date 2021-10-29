Імпорт вживаних авто з США в Україну давно став популярним. Отже, новинка для американського ринку через якийсь час обов’язково з’явиться і в Україні.

Дані про кросовер Kia Sportage п'ятого покоління виробник публікує поетапно. У червні розробники розкрили зовнішність, у липні параметри глобальної (корейської) версії, тобто основні мотори, деталі шасі, бортової електроніки. У вересні пішли відомості про короткобазну версію для Європи (яка буде офіційно продаватись в Україні), а тепер компанія розповіла про модель для Північної Америки (саме ці машини у вигляді відремонтованих "битків" неодмінно з’являться на українських дорогах). Зовні і по салону вона слідує за глобальною варіацією, а ось двигун відрізняється.

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Якщо європейська (офіційна українська) модель паркетника отримала кілька варіантів бензинового мотора об'ємом 1.6 л., дизелі того ж об'єму та гібридні силові установки, то за океаном Sportage буде запропонований і з атмосферником 2.5. який розвиває 189 "конячок".

Новий Sportage у Північній Америці комплектується класичним восьмиступінчастим "автоматом". Привід можна вибрати передній чи повний. У версіях X-Line та X-Pro він повний за замовчуванням.

Продаж Спортейджа в США розпочнеться в першому кварталі 2022 року. Пізніше до гамми для Північної Америки увійде гібрид.

Відповідно в Україні американські версії Kia Sportage п’ятого покоління можуть почати з’являтись вже наприкінці 2022 року. Адже процес доставлення битих авто з США досить тривалий, окрім того, ремонт "битків" також займає чимало часу.