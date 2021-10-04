Модель актуального поколения F45 находится на конвейере с 2014 года, поэтому уже скоро на 2-Series Active Tourer ждет смена поколений.

Сообщество Cochespias распространило снимок нового компактного минивэна BMW 2-Series Active Tourer. На картинке автомобиль показан в топовой комплектации с M-пакетом и матричными фарами.

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Вероятно, на рекламном буклете изображена “Двойка” электрифицированной версии 230xe, которая должна получить 270-сильную силовую установку на основе 2-литрового бензинового турбомотора. Сам баварский автопроизводитель пока не анонсировал, а ни плагин-гибрид, ни любую другую версию второго поколения BMW 2-Series Active Tourer, поэтому время его дебюта пока не определено.

Из того, что можно увидеть на фото, Active Tourer сохранит форму, а изменения будут эволюционными, без радикальных нововведений. По неофициальной информации, новинка получит длинный изогнутый дисплей, как у электрического BMW i4.

Инсайдеры утверждают, что 2-Series Active Tourer перейдет на новую платформу с передним приводом, а на старте продаж будет доступно пять версий модели: 218d с 150-сильный 2-литровый дизель, бензиновые 218i (157 л. с.), 220i (180 л. с.) и 223i (203 л. с., мягкий гибрид), а на вершине линейки – плагин-гибрид 230xe оснащенный 270-сильной установкой.

Вероятно, BMW представит 2-Series Active Tourer до конца года. В ближайшие месяцы линейку 2-й серии должен пополнить кабриолет, а совершенно новое спорткупе M2 выйдет не раньше 2023 года.