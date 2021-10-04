Модель актуального покоління F45 перебуває на конвеєрі з 2014 року, тому вже скоро на 2-Series Active Tourer чекає зміна поколінь.

Спільнота Cochespias поширила знімок нового компактного мінівена BMW 2-Series Active Tourer. На зображенні автомобіль показано у топовій комплектації з M-пакетом та матричними фарами.

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Ймовірно, на рекламному буклеті зображено “Двійку” електрифікованій версії 230xe, яка повинна отримати 270-сильну силову установку на основі 2-літрового бензинового турбомотора. Сам баварський автовиробник поки не анонсував, а ні плагін-гібрид, а ні будь-яку іншу версію другого покоління BMW 2-Series Active Tourer, тому час його дебюту поки не визначений.

З того, що можна побачити на фото, Active Tourer збереже форму, а зміни будуть еволюційними, без радикальних нововведень. За неофіційною інформацією, новинка отримає довгий вигнутий дисплей, як в електричного BMW i4.

Інсайдери стверджують, що 2-Series Active Tourer перейде на нову платформу з переднім приводом, а на старті продажів буде доступно п'ять версій моделі: 218d з 150-сильний 2-літровий дизель, бензинові 218i (157 к.с.), 220i (180 к.с.) та 223i (203 к.с., м’який гібрид), а на вершині лінійки – плагін-гібрид 230xe оснащений 270-сильною установкою.

Вірогідно, BMW представить 2-Series Active Tourer до кінця року. У найближчі місяці лінійку 2-ї Серії має поповнити кабріолет, а абсолютно нове спорткупе M2 вийде не раніше 2023 року.