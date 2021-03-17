Это более чем вдвое превосходит дисплей в Tesla Model Y.

Новая модель китайского кроссовера Geely под проектным названием Geely KX11, которую покажут в апреле на Шанхайском автосалоне, будет иметь несколько интересных особенностей.

Одна из наиболее интересных – торпедо, которая по сути будет длинным дисплеем с вмонтированным воздушным дефлектором. Известно, что этот экран-панель будет сенсорным. Что именно будет отображать дисплей, пока неизвестно. Если сравнить его с дисплеем Tesla Model Y, то китайский в длину будет вдвое длиннее, однако в то же время и настолько же уже.

Новый кроссовер Geely Кх11 построен на модульной платформе Volvo CMA (Compact Modular Architecture), по габаритам он несколько уступает Volvo XC90. На китайском рынке модель предложат с бензиновой "турбочетверкой" мощностью от 218 до 238 лошадиных сил, а в будущем, вероятно, появится и гибридная модификация.

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В Китае кроссовер назовут Xingyue L. Как он будет называться на внешних рынках, пока неизвестно.