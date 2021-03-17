Це більш ніж вдвічі довше, ніж дисплей у Tesla Model Y.

Нова модель китайського кросовера Geely під проєктною назвою Geely KX11, яку покажуть в квітні на Шанхайському автосалоні, матиме кілька цікавих особливостей.

Одна з найбільш цікавих – торпедо, яка по суті буде довгим дисплеєм з вмонтованим повітряним дефлектором. Відомо, що цей екран-панель буде сенсорним. Що саме відображатиме дисплей, поки що невідомо. Якщо порівняти його з дисплеєм Tesla Model Y, то китайський в довжину буде вдвічі довший, однак водночас і настільки ж вужчий.

Новий кросовер Geely KX11побудований на модульній платформі Volvo CMA (Compact Modular Architecture), за габаритами він дещо поступається Volvo XC90. На китайському ринку модель запропонують з бензиновою "турбочетвіркою" потужністю від 218 до 238 кінських сил, а в майбутньому, ймовірно, з'явиться і гібридна модифікація.

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В Китаї кросовер назвуть Xingyue L. Як він буде називатись на зовнішніх ринках, поки що невідомо.