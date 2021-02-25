Судя по утечке, ролик и фото готовились для официального пресс-релиза, а следовательно дебют нового кроссовера состоится уже совсем скоро.

Изображения нового Lexus NX были размещены на форуме Club Lexus пользователем под именем Supra1993, который также упоминает о наличии плагин-гибридной трансмиссии.

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О следующем поколении NX пока мало что известно. Новый кроссовер может получить новую платформу TNGA-K от Toyota RAV4, которая позволит расширить его агрегатную линейку. Новая платформа предполагает и использование плагин-гибридной силовой установки. В случае RAV4 Prime, гибридный агрегат – это 2,5-литровый бензиновый мотор и два электродвигателя с совокупной отдачей в 306 лошадиных сил.

Судя по немецким номерам на машине, перед нами слили европейскую версию модели. Шильдик на корме указывает на начальную версию NX 200, однако в салоне можно заметить кнопку EV, а на последних кадрах анонсированы плагин-гибридные версии NX 350h и 450h +.

Фото: Lexus NX 2021-2022 / Club Lexus

Внешность NX второго поколения изменилась в незначительных деталях. Светодиодные дневные ходовые огни теперь встроены в фары. Наиболее заметным новым элементом внешнего дизайна стала диодная полоса, соединяющая задние фары.

В салоне изменения более заметны. Кроссовер получил новый большой экран мультимедийной системы и два отдельных элемента управления двухзонным климат-контролем. Режимы движения переключаются с помощью круглого селектора. На видео можно заметить отсек для беспроводной зарядки гаджетов, полностью цифровую приборную панель и проекционный дисплей.

Время премьеры нового Lexus NX еще не объявлен производителем, но ожидается, что автомобиль дебютирует осенью нынешнего года.