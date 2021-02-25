Судячи з витоку, ролик і фото готувались для офіційного прес-релізу, а отже дебют нового кросовера відбудеться вже зовсім скоро.

Зображення нового Lexus NX були розміщені на форумі Club Lexus користувачем під іменем Supra1993, який також згадує про наявність плагін-гібридної трансмісії.

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Про наступне покоління NX наразі мало що відомо. Новий кросовер може отримати нову платформу TNGA-K від Toyota RAV4, яка дозволить розширити його агрегатну лінійку. Нова платформа передбачає і використання плагін-гібридної силової установки. У випадку RAV4 Prime, гібридний агрегат – це 2,5-літровий бензиновий мотор і два електродвигуни з сукупною віддачею у 306 кінських сил.

Судячи з німецьких номерів на машині, перед нами злили європейська версія моделі. Шильдик на кормі вказує на початкову версію NX 200, однак в салоні можна помітити кнопку EV, а на останніх кадрах анонсовані плагін-гібридні версії NX 350h і 450h +.

Фото: Lexus NX 2021-2022 / Club Lexus

Зовнішність NX другого покоління змінилась у незначних деталях. Світлодіодні денні ходові вогні тепер вбудовані в фари. Найбільш помітним новим елементом зовнішнього дизайну стала діодна смуга, що з'єднує задні фари.

У салоні зміни помітніші. Кросовер отримав новий великий екран мультимедійної системи і два окремих елементи управління двозонним клімат-контролем. Режими руху перемикаються за допомогою круглого селектора. На відео також можна помітити відсік для бездротової зарядки гаджетів, повністю цифрову приладову панель і проекційний дисплей.

Час прем'єри нового Lexus NX ще не оголошений виробником, але очікується, що автомобіль дебютує восени нинішнього року.