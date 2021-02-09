Можно сказать, что это самая старая новая машина.

На каждый товар есть свой купец, гласит народная мудрость. И Lotus Evora, проданный в штате Коннектикут, яркое тому свидетельство – британский спорткар простоял в автосалоне семь лет, прежде чем его купили.

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Автосалон Secor Lotus в городе Нью-Лондон в американском штате Коннектикут наконец продал британский спорткар, который простоял в ожидании своего владельца долгие семь лет.

Автомобиль был выпущен в 2013 году, а к дилеру попал в 2014-м. В следующем году – в 2015-м, Lotus выпустил на рынок новую модель – Evora 400, а впоследствии еще несколько: Evora Sport 410, Evora GT430, Evora GT430 Sport, GT410 Sport и, наконец, летом 2019 года дебютировал Evora GT. Между тем автосалон Secor Lotus все еще не мог продать машину 2013 года выпуска.

Британский спорткар с мотором Toyota не могли продать из-за слишком высокой цены по сравнению с конкурентами, но нынешний владелец оценил машину по достоинству.

Спорткар оснащен 3,5-литровым двигателем Toyota 2GR-FE V6 мощностью 276 лошадиных сил, работающим в паре с шестиступенчатым автоматом. Максимальная скорость авто составляет 261 километр в час.

Что касается конкретно этого экземпляра, он имеет полностью оригинальное состояние, включая шины и моторное масло (остальные жидкости заменены). Пробег Lotus Evora составляет всего 160 километров.

Новый старый Lotus Evora был продан за 70 тысяч долларов. Как считает топ-менеджер дилерского центра Стив Плон, парадокс этого спорткара заключался в том, что во время выхода этой модели многие дилеры начали демпинговать и продавали машину буквально за бесценок, но сам он категорически против такого подхода к делу, ведь это разрушает имидж бренда.

Фото: Lotus Evora 2013 года выпуска, продан в 2021 / Car and Driver