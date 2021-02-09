Можна сказати, що це найстаріша нова машина.

На кожен товар є свій купець, говорить народна мудрість. І Lotus Evora, проданий у штаті Коннектикут, яскраве тому свідчення – британський спорткар простояв у автосалоні сім років, перш ніж його купили.

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Автосалон Secor Lotus у місті Нью Лондон, в американському штаті Коннектикут нарешті продав британський спорткар, який простояв в очікуванні свого власника довгих сім років.

Автомобіль був випущений у 2013 році, а до дилера потрапив у 2014-му. Наступного року – у 2015-му, Lotus випустив на ринок новішу модель – Evora 400, а згодом ще кілька: Evora Sport 410, Evora GT430, Evora GT430 Sport, GT410 Sport і, нарешті, влітку 2019 року дебютував Evora GT. Тим часом автосалон Secor Lotus все ще не міг продати машину 2013 року випуску.

Британскьий спорткар з мотором Toyota не могли продати, через занадто високу ціну, порівняно з конкурентами, але нинішній власник оцінив машину по достоїнству.

Спорткар оснащений 3,5-літровим двигуном Toyota 2GR-FE V6 потужністю 276 кінських сил, що працює в парі з шестиступінчатим автоматом. Максимальна швидкість авто становить 261 кілометр на годину.

Що стосується конкретно цього екземпляра, він має повністю оригінальний стан, включаючи шини і моторне масло (решта рідин замінена). Пробіг Lotus Evora становить всього 160 кілометрів.

Новий старий Lotus Evora був проданий за 70 тисяч доларів. Як вважає топ-менеджер дилерського центру Стів Плон, парадокс цього спорткара полягав у тому, що під час виходу цієї моделі багато дилерів почали демпінгувати і продавали машину буквально за безцінь, але сам він категорично проти такого підходу до справи, адже це руйнує імідж бренду.

Фото: Lotus Evora 2013 року випуску, проданий у 2021 / Car and Driver