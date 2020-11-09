Шпионам удалось поймать в объектив универсал серии S206.

Универсал Mercedes-Benz C-Class пятого поколения в кузове S206 был замечен в Испании, во время транспортировки. Фотографии показывают, что новинка уже практически готова, а к ее рыночному запуску осталось несколько месяцев.

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По данным испанского портала, премьера нового семейства C-Class состоится где-то в начале следующего года, а продажи стартуют в первом полугодии.

Изменения в дизайне нового Mercedes-Benz C-Class будут эволюционными, в деталях. Так, в новой модели будут новые линии боковых выштамповок, изменится точка крепления задних тормозных суппортов, а также появятся фары с треугольной секцией на багажнике, как в новых E-Class и S-Class.

Инсайдеры сообщают, что линейку нового поколения C-Class пополнит совершенно новая версия модели – внедорожный универсал вроде Audi Allroad. Традиционные седан, универсал, купе и кабриолет останутся в гамме.

Линейка моторов для нового Mercedes-Benz C-Class была полностью пересмотрена, шести- и восьмицилиндровых двигателей бульшей не будет – их заменят электрифицированными четырехцилиндровыми турбомоторами. Базовые версии машин получат 48-вольтовые стартер-генераторы, а для топовых исполнений предложат плагин-гибридные силовые установки. Спортивное исполнение Mercedes-AMG C 63 также должно получить 2-литровый турбомотор с электрическим приложением.

Фотографии интерьера демонстрируют "уменьшенную версию" S-Class серии W223 в новом C-Class. Покупателей ждет новый руль со сдвоенными боковыми спицами, цифровая панель приборов и сенсорный блок управления климатом, объединенный с экраном мультимедийного комплекса.

Предполагается, что от старших моделей C-Class получит и новейший набор вспомогательных систем и электроники, включая передовой автопилот, автоматическую парковку и улучшенный комплекс активной безопасности.

Фото: Mercedes-Benz C-Class S206 / Motor.es