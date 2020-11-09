Шпигунам вдалось упіймати в об'єктив універсал серії S206.

Універсал Mercedes-Benz C-Class п'ятого покоління в кузові S206 був помічений в Іспанії, під час транспортування. Світлини показують, що новинка вже практично готова, а до її ринкового запуску залишилось кілька місяців.

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За данними іспанського порталу, прем'єра нового сімейства C-Class відбудеться десь на початку наступного року, а продажі стартують у першому півріччі.

Зміни в дизайні нового Mercedes-Benz C-Class будуть еволюційними, у деталях. Так, у нової моделі будуть нові лінії бічних виштамповок, зміниться точка кріплення задніх гальмівних супортів, а також з'являться ліхтарі з трикутною секцією на багажнику, як у нових E-Class і S-Class.

Інсайдери повідомляють, що лінійку нового покоління C-Class поповнить абсолютно нова версія моделі – позашляховий універсал на кшталт Audi Allroad. Традиційні седан, універсал, купе та кабріолет залишаться в гамі.

Лінійку моторів для нового Mercedes-Benz C-Class було повністю переглянуто, шести- і восьмициліндрових двигунів бульше не буде – їх замінять електрифікованими чотирициліндровими турбомоторами. Базові версії машин отримають 48-вольтові стартер-генератори, а для топових виконань запропонують плагін-гібридні силові установки. Спортивне виконання Mercedes-AMG C 63 також повинен отримати 2-літровий турбомотор з електричним додатком.

Фотографії інтер’єру демонструють “зменшену версію” S-Class серії W223 у новому C-Class. Покупців чекає нове кермо зі здвоєними бічними спицями, цифрова панель приладів і сенсорний блок управління кліматом, об'єднаний з екраном мультимедійного комплексу.

Передбачається, що від старших моделей C-Class отримає і новітній набір допоміжних систем та електроніки, включаючи передовий автопілот, автоматичне паркування та поліпшений комплекс активної безпеки.

Фото: Mercedes-Benz C-Class S206 / Motor.es