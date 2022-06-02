Внешний стиль нового Mercedes-Benz GLC получил узнаваемые черты от электрического Mercedes EQC.

Помимо внешнего вида новый GLC изменился и внутри. Здесь уже нет гигантской приборной панели в виде длинного экрана на пол салона. Теперь используется панель с двойным экраном. Центральный экран имеет форму квадрата, контрастирующую с овальными вентиляционными отверстиями.

Впечатляет не только внешняя составляющая, но и мозг, поскольку инженеры из Штутгарта вложили внутрь много разумных технологий. Второе поколение информационно-развлекательной системы MBUX имеет дополнительную полноэкранную навигацию и более простые в использовании вспомогательные системы. Всем руководит голосовой помощник «Эй, Мерседес», начавший лучше понимать естественный язык.

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Новый GLC также вырос в размерах – он на 6,0 см длиннее предыдущего, и теперь имеет 4,72 метра. Это сделало салон более просторным. Объем багажника значительно увеличился на 71 литр до 620 литров. GLC в стандартной комплектации уже имеет дверь багажника с электроприводом Easy-Pack, которая открывается или закрывается одним нажатием кнопки.

Mercedes-Benz GLC выходит на рынок США только с одним двигателем, сейчас 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с мягким гибридом. Это обеспечивает 258 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Он оснащен 48-вольтовым встроенным стартер-генератором (ISG) с 23 лошадиными силами и крутящим моментом 200 Нм, чтобы помочь двигателю в низких оборотах.

По-прежнему этот двигатель работает в паре с девятиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Четырехконтурный двигатель может показаться непригодным для этой работы, но GLC все еще разгоняется 0-97 км/ч за 6,2 секунды. Максимальная скорость ограничена электронно до 209 км/ч. Цифры одинаковы для GLC 300 и GLC 300 4Matic.

Mercedes-Benz будет производить GLC в трех местах, причем завод в Бремене будет первым, кто приступит к производству. В скором времени производство также начнется на заводе в Зиндельфингене. Третий завод в Пекине (Китай) заработает позже в этом году. О начале продаж пока ничего не сообщается, но мы предполагаем, что новый GLC будет доступен во второй половине этого года как модель 2023 года.